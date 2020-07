Serie A, 38a giornata | Programmazione e palinsesto DAZN

Penultimo turno in Serie A. Squadre in campo per la 38a giornata con le solite tre partite trasmesse su DAZN: il programma completo

Il primo fine settimana di agosto coincide con la chiusura del campionato di Serie A. Il torneo, che ormai si avvia alla sua conclusione, ha già sancito tutti i verdetti principali ad eccezione dell’ultima retrocessa, con Genoa e Lecce che si giocano tutto negli ultimi 90 minuti. Al solito, delle dieci gare in calendario, tre saranno trasmesse dall’emittente streaming DAZN. Si comincia con la prima sfida di giornata, Brescia–Sampdoria, in programma alle 18 proprio su DAZN. L’emittente trasmetterà anche quello che sarà uno dei match clou di giornata: Atalanta–Inter, in programma alle 20.45, in contemporanea con altre tre grandi sfide: Roma–Juventus, Napoli–Lazio e Milan–Cagliari, queste tre tutte su Sky.

La terza sfida che DAZN trasmetterà, sarà proprio uno dei due match decisivi per la salvezza, la sfida Genoa–Verona in programma alle 20.45 di domenica. Le tre partite di Serie A sono visibili tramite l’app di DAZN su smart Tv, smartphone, pc e tablet compatibili oppure su ‘DAZN1’, canale 209 del pacchetto Sky per chi ha effettuato l’attivazione.

