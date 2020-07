Manchester City, 45 milioni per il difensore: accordo raggiunto

Nathan Ake pronto ad essere un rinforzo per Pep Guardiola: il Manchester City avrebbe trovato l’accordo con il Bournemouth

A caccia di rinforzi per la difesa, Pep Guardiola sembra aver trovato il nome giusto per il reparto arretrato. Il Manchester City infatti ha lanciato l’assalto a Nathan Ake e l’approdo del centrale olandese in quel di Manchester sembra ormai essere una formalità. Come riferisce ‘Sky Sports’, i ‘Citizens’ avrebbero trovato l’accordo con il Bournemouth per il trasferimento del difensore ex Chelsea.

L’affare si aggirerebbe attorno ai 45 milioni di euro. Un’intesa dunque trovata, dopo un lungo corteggiamento. Ake piaceva infatti da tempo a Guardiola, che ora potrà puntare su di lui per la difesa. Un addio, specialmente dopo la retrocessione del Bournemouth, che appariva ormai scontato.

