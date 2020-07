Maurizio Crosetti, giornalista de la ‘Repubblica’, ha commentato attraverso il proprio profilo Twitter la squalifica rimediata da Maurizio Sarri

Finale di Serie A estremamente complicato per la Juventus di Maurizio Sarri che archiviata la vittoria del nono scudetto di fila ha assaporato nuovamente la sconfitta ieri sera sul campo del Cagliari. Un KO che fa da preludio alla chiusura del campionato nella prossima gara contro la Roma che vedrà i bianconeri privi anche dello stesso Sarri. L’allenatore salterà infatti per squalifica la partita in programma sabato 1 agosto all’Allianz Stadium, in quanto diffidato ed ammonito proprio ieri a Cagliari. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Una situazione che ha generato polemica nell’ambiente juventino come dimostrato dalla critica mossa su Twitter da Maurizio Crosetti, giornalista de la ‘Repubblica’, che ha scritto: “Sarri, diffidato, riesce a farsi ammonire e dunque a saltare la festa scudetto di sabato. Vabbé, tanto lui resta comunque negli spogliatoi“.

