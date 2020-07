Aldo Agroppi ha parlato dello scudetto vinto dalla Juventus non risparmiando un attacco a Sarri e all’operato degli arbitri

Nessun merito da parte di Sarri. Aldo Agroppi, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, non ha mancato una stilettata nei confronti della Juventus. Il pretesto è la vittoria del nono scudetto consecutivo e per l’ex allenatore della Fiorentina Sarri non ha merito: “Alla Juve vincono tutti – dici -. I bianconeri prendono l’anima degli altri. In ogni ambito chi ha il potere comanda: prima erano gli Agnelli, ora l”Agnellino’. Succede in tutti i campi della vita: tutti si inchinano davanti al padrone, al ricco di turno”.

Agroppi non si ferma e parla degli ‘aiutini’ ai bianconeri: “La Juve è sempre stata la padrona. Non dico che ruba, ma gli arbitri sono condizionati. Pochi di loro sono distaccati, i nuovi sono tutti spaventati. Quando si trovano davanti alla Juventus, per non fare brutta figura nel dubbio fischiano sempre a favore dei bianconeri”,