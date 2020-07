Dalla Spagna: Siviglia e Valencia su Higuain, destinato a lasciare la Juventus. Milik resta in pole per sostituirlo al centro dell’attacco bianconero

Gonzalo Higuain è destinato all’addio questa estate alla Juventus. Il ‘Pipita’ non fa parte dei progetti futuri del club bianconero, con Paratici al lavoro per trovargli una sistemazione nella finestra di mercato. L’argentino è in scadenza tra un anno e percepisce un ingaggio di oltre 7 milioni di euro, pesando a bilancio a circa 18 milioni. La ‘Vecchia Signora’ per sostituirlo ha puntato Milik, sul quale ci sarebbe un’intesa di massima anche se manca ancora il via libera del Napoli. L’accordo con la società di De Laurentiis sarebbe ancora lontano, con la dirigenza della Continassa che resta in pressing per trovare la formula giusta e strappare il sì dal sodalizio partenopeo.

Intanto il destino di Higuain potrebbe essere in Spagna: stando a ‘Don Balon’, Siviglia e Valencia sarebbero sulle tracce del bomber classe ’87. Il numero 21 potrebbe così dare l’addio alla Juve per tornare nella Liga, dove tra il 2007 e il 2013 ha vestito la maglia del Real Madrid prima del trasferimento in Italia e al Napoli. Higuain nella stagione in corso ha finora siglato 10 reti nelle varie competizioni in 42 presenze complessive.

