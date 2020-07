Il presidente della Figc Gabriele Gravina mette in forte dubbio la data del 12 settembre per la Serie A 2020/21 e rilancia l’ipotesi di un cambio del format

In queste ore si è tornato a discutere di un possibile cambio del format del campionato di Serie A, con l’eventuale inserimento dei playoff. Un’ipotesi che piace molto a Gabriele Gravina: “Il format può essere rivisto, ci confronteremo in maniera aperta, ma siamo convinti che qualcosa si potrà fare. A me i playoff piacerebbero, ma non so se si andrà in quella direzione. Saremo chiamati a brevissimo a incastrare le giornate di campionato con quelle delle nostre nazionali e delle competizioni internazionali, tutto questo partendo da una data ipotetica di fine settembre”.

E proprio in quest’ottica si innesta anche la decisione della data d’inizio della Serie A 2020/21, attualmente identificata in maniera approssimatica nel 12 settembre: “A fine agosto si definiscono le competizioni internazionali – ha detto Gravina in occasione dei festeggiamenti per la promozione del Benevento -. Il 30 ci sono le convocazioni della nazionale, il 4 c’è una partita e l’8 un’altra. Il 12 settembre inizia il campionato. Lo ritengo poco percorribile in questo momento. Ripartire il 19? Forse anche ottobre, se valutiamo attentamente la cadenza del nostro calendario”.