Sergio Perez è risultato positivo al Coronavirus: salterà il GP di Silverstone in programma domenica

Caso di Coronavirus anche in Formula 1. Sergio Perez, pilota della scuderia Racing Point, è risultato positivo al Covid-19. Il messicano è in isolamento e salterà il Gran Premio di Silverstone in programma questo fine settimana. A darne l’annuncio è stata la stessa Formula 1 attraverso una nota ufficiale. Il GP di domenica non è comunque a rischio: si correrà regolarmente con Perez che sarà sostituito da un altro pilota Racing Point non ancora comunicato dalla scuderia.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020