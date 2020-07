Formula 1, Perez in isolamento: atteso il secondo tampone

L’incubo coronavirus torna a toccare la Formula 1: Sergio Perez non si è presentato alla conferenza stampa del giovedì ed è in isolamento

Sergio Perez in isolamento dopo un tampone ‘incocludente’: questo quanto comunicato dalla Racing Point per giustificare l’assenza del pilota spagnola dalla pista e dalla conferenza stampa dei piloti del giovedì. Per Perez bisognerà ora attendere l’esito del secondo tampone, intanto si è messo in auto-isolamento. Nel caso in cui risultasse positivo, per la ‘Mercedes rosa’ ci sarà la necessità di ricorrere ad un sostituto. Proprio la scuderia ‘madre’ ha allargato alla Racing Point la possibilità di affidarsi a uno dei due piloti di riserva, Vandoorne e Gutierrez. Certo non un momento particolarmente piacevole per la scuderia che deve già fare i conti con il ricorso della Renault per un progetto troppo simile a quello della vettura campione del mondo 2019.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.

He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP

— BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020