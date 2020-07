Calciomercato Milan, duello con la Lazio per David Silva: contatti in corso

Calciomercato Milan, anche i rossoneri in corsa per David Silva: parte la sfida alla Lazio per lo spagnolo, contatti in corso

La Serie A potrebbe davvero essere la prossima destinazione di David Silva. L’attaccante spagnolo, 34 anni, lascerà il Manchester City avendo il contratto in scadenza e si sta guardando intorno per una nuova avventura. La Lazio fa sul serio per un innesto di grandissima classe e qualità per la prossima stagione, ma i biancocelesti non sono i soli a pensarci. Ritorna d’attualità anche l’interessamento da parte del Milan. Stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, i rossoneri avrebbero effettuato un sondaggio con Paolo Maldini e Ricky Massara. Il giocatore vuole ancora riflettere su quello che sarà il suo futuro, dunque sia il Diavolo che i capitolini sono in attesa. Se ne saprà di più tra qualche giorno, quando l’attaccante dovrebbe prendere una decisione definitiva. Sia a Milanello che a Formello si spera, un giocatore del genere farebbe molto comodo a Pioli o a Simone Inzaghi.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, la Lazio fa sul serio: 12 milioni per David Silva

Calciomercato, svolta Milan | Ibrahimovic ha deciso! Tutti i dettagli