Calciomercato Milan, Ibra ancora decisivo: a breve vertice per il futuro | Le ultime

L’attaccante svedese ieri protagonista al Marassi con una super doppietta. Ora il matrimonio con il club rossonero può essere prolungato

Zlatan Ibrahimovic ha cambiato il Milan. Lo dicono i numeri: da quanto l’attaccante svedese è tornato in Italia, la squadra rossonera si è trasformata ed è tornata ad essere competitiva. La sua doppietta contro la Sampdoria non è bastata ad evitare i preliminari di Europa League ma ora il matrimonio tra le parti sembra poter proseguire. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ a breve ci sarà un vertice tra Raiola e la dirigenza del Milan per cercare l’intesa definitiva. Ieri il d.s. Massara ha chiarito che i tempi per trovare un accordo potrebbero essere abbastanza stretti. Ibra parte da una richiesta di 6 milioni, cifra che non potrà essere garantita. Decisivi saranno i bonus, in modo da riuscire ad accontentare tutti, anche perché più passano i giorni e più filtra la convinzione di Zlatan di restare dov’è.

