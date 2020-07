Calciomercato Juventus, rebus Milik: distanza con il Napoli | Doppia insidia dall’estero

L’attaccante polacco ha già trovato un accordo con la dirigenza bianconera che però deve fare i conti con le richieste economiche di De Laurentiis

La storia d’amore tra Arkadiusz Milik e il Napoli sembra essere giunta ai titoli di coda. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ l’addio al San Paolo è ormai una certezza ma la trattativa con la Juventus stenta ancora a decollare. La dirigenza bianconera ha già trovato l’accordo con il giocatore e ora lavora per l’intesa economica con De Laurentiis. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

La ‘Vecchia Signora’ non ha intenzione di sborsare i 50 milioni chiesti da De Laurentiis per un giocatore in scadenza nel 2021. Bernardeschi rimane la pedina giusta per arrivare a un lieto fine ma sullo sfondo c’è da registrare l’insidia chiamata Atletico Madrid del Cholo Simeone. I colchoneros si sentono in corsa per convincere Milik a salutare l’Italia. E dalla Premier c’è sempre il Tottenham di Mourinho come possibile terzo incomodo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, addio Higuain | Scelta la prossima squadra: sarà un ritorno