Calciomercato Juventus, non solo Milik: vicino altro colpo in attacco

Calciomercato Juventus, i bianconeri trattano col Wolverhampton per Raul Jimenez: passi in avanti per il messicano, ecco la cifra dell’affare

La Juventus al lavoro per mettere a segno colpi importanti in attacco. Come riportato in esclusiva da Calciomercato.it, Milik vuole solo la Juventus e i bianconeri spingono per l’attaccante polacco, molto apprezzato da Sarri. Ma il giocatore del Napoli non è l’unico che può unirsi alla rosa dei campioni d’Italia. Stando ad ‘As’, in Spagna, passi in avanti arrivano anche per Raul Jimenez. Il bomber messicano è valutato dal Wolverhampton circa 100 milioni di euro, al momento l’offerta della Juve rimane intorno ai 50 milioni, vale a dire della metà. Ma secondo la testata iberica i contatti tra le parti sono in corso e filtra ottimismo. Si potrebbe chiudere intorno agli 80 milioni.

