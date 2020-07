La Juventus ha svelato attraverso i propri canali ufficiali la nuova maglia per la stagione 2020/21. Indizi di mercato su Ronaldo, Dybala e non solo

Con la vittoria del nono scudetto di fila già in tasca, la Juventus si appresta a pensare anche a quello che sarà il prossimo anno. I bianconeri infatti il giorno dopo il KO contro il Cagliari hanno deciso di presentare attraverso i propri canali ufficiali la divisa della prossima stagione: “Tradizione, arte, eleganza, eccellenza, innovazione. Tutto in un’unica maglia, o meglio, in una maglia unica: la prima divisa ufficiale della Juventus per la stagione 2020/21, svelata oggi da adidas“. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Un mix davvero interessante nella nuova maglia della Juventus che si presenta con delle righe nere del tutto particolari e relativi richiami dorati: “Il colore oro poi, presente in tutta la divisa, aggiunge un tocco di eleganza nelle strisce, nel logo del club e nei dettagli dello sponsor”.

Dalla presentazione della nuova maglia emergono anche curiosi indizi di mercato relativi soprattutto a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi presenti sia nel video che nelle foto apparse sul sito e sui social. Modelli d’eccezione dunque il portoghese e l’argentino, impegnato sul fronte rinnovo, che dovrebbero dunque essere il fulcro del gioco bianconero anche nel corso della prossima stagione. Tra i modelli prestati alla nuova maglia spuntano anche Bentancur, Cuadrado, De Sciglio, Ramsey, Rabiot, Bernardeschi e Douglas Costa.

Ecco il video della presentazione distribuito da Adidas:



