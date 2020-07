Messi spinge Dembélé lontano dal Barcellona. Sul giocatore potrebbe fiondarsi la Juventus e offrire 90 milioni di euro secondo ‘Don Balon’

Ousmane Dembélé in uscita dal Barcellona. Il talento francese, complici i numerosi stop per infortunio, ha deluso finora nella sua esperienza in Catalogna. La dirigenza blaugrana avrebbe deciso di metterlo sul mercato, con Leo Messi che sarebbe stufo dell’ex Borussia Dormtund e starebbe pressando il club a cederlo questa estate come riporta la testata spagnola ‘Don Balon’.

La prossima destinazione di Dembélé potrebbe essere la Juventus, una delle squadre che ha mostrato maggiore interesse per il giocatore. Il club campione d’Italia sarebbe disposto a mettere sul piatto un assegno da 90 milioni di euro, cifra che potrebbe accontentare la richiesta del Barça. Il francese classe ’97 direbbe così addio a Messi per sbarcare alla corte di un altro campionissimo come Cristiano Ronaldo, che avrebbe chiesto alla dirigenza della Continassa acquisti di spessore per la prossima stagione. La Juve, inoltre, è a caccia di un esterno d’attacco di livello internazionale considerando le possibili partenze di Douglas Costa e Bernardeschi.

