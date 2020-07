Vivete il postpartita delle gare di Juventus e Roma con CM.IT: parleremo delle pagelle, quello che è successo durante la partita e delle ultime di calciomercato

Penultima giornata di campionato in Serie A, torna il terzo tempo delle partite in compagnia di Calciomercato.it: in diretta parleremo di quello che è successo in Cagliari-Juventus e Torino-Roma, ma non solo. Ci sarà tanto spazio anche per le ultime news sulle trattative di calciomercato. Ospiti della serata Alessio Lento, Giulia Giroldini e Marco Deiana, conduce Marco Giordano.