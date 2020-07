Gli utenti di Calciomercato.it votano su Twitter la prima inseguitrice della Juventus nel prossimo campionato: riparte la sfida scudetto

La Juventus ha vinto qualche giorno fa il nono scudetto consecutivo. Una striscia incredibile, i bianconeri sembrano imbattibili in Serie A. Ci si chiede chi sarà la prima antagonista nella corsa dei campioni d’Italia, nella prossima stagione, al decimo scudetto di fila. Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti su Twitter il verdetto: fiducia nell’Inter, apparsa in crescita, la banda di Conte accreditata del 60,5% delle preferenze. Segue l’Atalanta di Gasperini, che per il 27,7% degli utenti potrebbe lottare per il titolo. Poche chances per l’altalenante Napoli di Gattuso (8,6%) e ancora meno per la Lazio, che difficilmente stando agli appassionati si ripeterà (3,1%).