Voti e tabellino del primo tempo di Cagliari-Juventus, match valido per la 37esima giornata del campionato di Serie A

Partita divertente ma non brillante. Il Cagliari apre le marcature dopo appena dieci minuti con una manovra avvolgente e la rete siglata dal giovane Gagliano. I neo campioni d’Italia, oramai senza pressione non riescono a proporre gioco, molto confusionari e lenti. La squadra di Zenga dopo il vantaggio si muove in scioltezza, subisce poco ma rimane compatta. Sul finire dei minuti regolamentari Cragno salva il risultato su un tiro di Bentancur. Chiude Simeone firmando il gol del raddoppio, su assist di un Gagliano in grande spolvero.

CAGLIARI

Cragno – 6

Walukievic- 6

Ceppitelli – 6

Klavan – 6

Faragò – 5,5

Ionita – 6

Rog – 6

Mattiello – 6,5

Joao Pedro – 6

Simeone – 6

Gagliano – 6,5

All. Zenga – 6

JUVENTUS

Buffon – 5,5

Cuadrado – 6

Bonucci – 5

Rugani – 5,5

Alex Sandro – 5,5

Bentancur – 5,5

Pjanic – 5,5

Muratore – 5

Bernardeschi – 5,5

Higuain – 5

Ronaldo – 6

All. Sarri – 5,5

Arbitro Ghersini – 6

TABELLINO

Cagliari-Juventus:2-0

Cagliari(3-4-1-2): Cragno; Walukievic, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. A disp.: Rafael, Carboni, Lykogiannis, Pisacane, Birsa, Delpupo, Ladinetti, Lombardi, Marigosu, Paloschi, Pereiro, Ragatzu. All. Zenga

Juventus(4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta, Matuidi, Peeters, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia. All. Sarri.

Marcatori: 8’ Gagliano (C), 47’ Simeone (C)

Arbitro: Ghersini sez. di Genova

Ammoniti: 19 Rog (C), 25’ Pjanic (J)

Espulsi: