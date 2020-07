Fabio Paratici, CFO della Juventus, ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, del peso della sfida Champions con il Lione e dell’infortunio di Dybala

Fabio Paratici prima di Cagliari-Juventus si è soffermato a ‘DAZN’ sul futuro di Maurizio Sarri. Archiviata la pratica scudetto con il nono titolo di fila, si è parlato spesso di un cammino Champions fondamentale per la conferma del tecnico in bianconero. Una ipotesi smentita proprio da Paratici che ha spiegato come “una partita non può modificare valutazioni che si fanno in 13-14 mesi”. “Non dimentichiamo – ha aggiunto il dirigente della Juventus – che stiamo affrontando una stagione e mezza di fila. Ora pensiamo al campionato poi ci concentreremo sulla Champions League“.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, comunicato l’addio a Sarri | Erede italiano, ma niente Allegri

Un appuntamento che forse dovrà saltare Paulo Dybala per infortunio. Sulle condizioni dell’argentino, Paratici non si sbilancia: “Dobbiamo valutarlo giorno dopo giorno. ha un fastidio muscolare e bisogna verificare l’evoluzione”.