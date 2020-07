DIRETTA Serie A, Torino-Roma 0-0: Gara al via! – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Longo e Fonseca in tempo reale

Il Torino affronta la Roma in una partita valida per la trentasettesima giornata di Serie A, penultimo turno del campionato 2019-20. Da un lato i granata di Longo, già aritmeticamente salvi, non hanno più nulla da chiedere a questa stagione se non chiudere con un successo di prestigio. Dall’altra i giallorossi di Fonseca vogliono vendicarsi della sconfitta 2-0 dell’andata e centrare la vittoria che vorrebbe dire quinto posto e qualificazione diretta alla prossima Europa League senza passare dai preliminari. Calciomercato.it vi offre la sfida dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-1-2): Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi; Berenguer, Zaza. All. Longo

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 83 punti; Inter* 79; Atalanta* 78, Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli* 59; Sassuolo 48; Verona, Bologna e Parma* 46; Fiorentina 43; Udinese e Cagliari 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24; Spal 20

*Una partita in più