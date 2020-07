DIRETTA Serie A, Cagliari-Juventus 1-0: Gagliano batte Buffon – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Sardegna Arena’ tra le squadre di Zenga e Sarri in tempo reale

La Juventus è di scena sul campo del Cagliari in una partita valida per la penultima giornata del campionato di Serie A. Conquistato il nono scudetto di fila, i bianconeri di Sarri vogliono centrare un altro successo per prepararsi al meglio in vista della Champions League. I rossoblu di Zenga, invece, provano a vendicare il pesante 4-0 dell’andata ed interrompere la striscia di otto gare senza vittoria. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Sardegna Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan, Faragò; Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri

CLASSIFICA: Juventus 83 punti; Inter* 79; Atalanta* 78, Lazio 75; Roma 64; Milan 60; Napoli* 59; Sassuolo 48; Verona, Bologna e Parma* 46; Fiorentina 43; Udinese e Cagliari 42; Sampdoria 41; Torino 39; Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24; Spal 20

*Una partita in più