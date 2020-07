Calciomercato Serie A, la situazione dei bomber delle big: il punto sui vari Lautaro Martinez, Milik, Dzeko, Higuain, Ibrahimovic

Si avvia alla conclusione un campionato di Serie A che difficilmente dimenticheremo, con un finale di stagione atipico in piena estate. Annata calcistica che poi vivrà l’ulteriore appendice con le sfide delle coppe europee ad agosto, ma il calciomercato, nonostante il via ufficiale avrà luogo soltanto il 1 settembre, è già in pieno fermento. Numerosi i movimenti che potrebbero avere luogo nelle big del nostro campionato, specialmente in attacco. Da monitorare la situazione legata a svariati bomber. Il punto sulle principali trattative in uscita, da Lautaro Martinez a Milik, Dzeko, Higuain, Ibrahimovic.

Calciomercato Inter, prosegue l’intrigo Lautaro Martinez: le ultime

Pista che si è leggermente raffreddata, ma rimane da seguire fino in fondo, quella su Lautaro Martinez al Barcellona. La scadenza del termine per esercitare la clausola rescissoria da 111 milioni di euro ha dato un po’ di respiro all’Inter, che ora lavora sul possibile rinnovo di contratto dell’attaccante argentino. Il Barcellona però è forte dell’accordo già trovato da tempo con Lautaro e in Spagna si dicono assolutamente certi che agosto sarà il mese decisivo per concretizzare il trasferimento. D’altro canto, l’Inter resta alla finestra per la suggestione Messi. Colpo che resta difficilissimo, ma i nerazzurri, nel caso dovesse esserci una possibilità, ci proveranno.

Calciomercato, attaccanti con la valigia: da Milik a Higuain e Dzeko

Tra gli attaccanti sicuri di lasciare la propria attuale squadra, c’è Arkadiusz Milik. Naufragate le trattative per il rinnovo con il Napoli, l’attaccante polacco, in scadenza nel 2021, andrà via. Tanto più che gli azzurri sono ad un passo dal colpo Osimhen. Il futuro dell’ex Ajax da’ vita a una serie di intrecci particolari. In questo momento, come riportato da Calciomercato.it, è Bernardeschi a bloccare l’approdo di Milik alla Juventus. I bianconeri non intendono assecondare le elevate richieste cash di De Laurentiis (tra i 40 e i 50 milioni), ma lo scambio con l’ex Fiorentina non decolla. Può dunque inserirsi la Roma, che a sua volta potrebbe salutare Edin Dzeko. La stessa Juventus e l’Inter si sono fatte avanti per Dzeko, che al momento non spinge per la cessione ma il club giallorosso dovrà fare i conti con la propria situazione economica. Tornando alla Juventus, i movimenti dei bianconeri indicano una separazione ormai imminente da Gonzalo Higuain, in scadenza nel 2021. Non solo Higuain tra i partenti in casa Juventus, che cercano la soluzione ideale per l’addio del ‘Pipita’. L’argentino pesa ancora a bilancio per circa 18 milioni di euro, trovare la quadratura non sarà facile. Le ipotesi del ritorno al River Plate o di uno sbarco negli Stati Uniti, al momento, non decollano.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic resta: rinnovo in arrivo

Vicino a restare, invece, Zlatan Ibrahimovic. Il futuro dello svedese in questi mesi a lungo è apparso lontano dal Milan, con il lockdown e il possibile arrivo di Rangnick in rossonero che sembravano sancire un addio stavolta definitivo. La conferma di Stefano Pioli in panchina ha cambiato tutto. Il rinnovo per un’altra stagione di Ibrahimovic passa dall’ingaggio, il recente summit del bomber e di Donnarumma con il proprio procuratore Raiola induce all’ottimismo. Nei prossimi giorni, lo stesso Raiola vedrà la dirigenza del Diavolo per mettere nero su bianco, l’accordo appare ad un passo.

