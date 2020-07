Clamoroso dalla Germania | Divorzio tra Rangnick e la ‘Red Bull’

Notizia inaspettata dalla Germania: Ralf Rangnick e la Red Bull si stanno per dire addio dopo otto anni. Il tedesco è stato vicinissimo al Milan prima della conferma di Pioli

Clamoroso dalla Germania, Ralf Rangnick sta per divorziare dalla Red Bull dopo otto anni di successi. Colloqui in corso per mettere fine al rapporto. Come noto il tecnico tedesco è stato a un passo dal Milan prima della conferma di Stefano Pioli. Da capire ora dove potrebbe essere il suo futuro, chissà che la pista rossonera non possa ‘riproporsi’ nel prossimo futuro…

