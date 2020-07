Florentino Luis piace in Inghilterra. Il centrocampista del Benfica, da tempo nel mirino del Milan, è finito nel mirino del Leeds

Florentino Luis continua ad essere in orbita Milan. Il centrocampista classe 1999 può lasciare il Benfica questa estate per una cifra vicina ai 20-30 milioni di euro. Il portoghese è stato cercato dai rossoneri durante la sessione di calciomercato invernale ma le parti non sono riuscite a trovare l’accordo: i rossoneri spingevano per avere Florentino in prestito biennale con diritto di riscatto, formula questa che non piaceva ai lusitani.

Ora le richieste del Benfica si sono abbassate e la trattativa potrebbe prendere un’altra piega ma bisogna fare attenzione alla concorrenza. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, sul centrocampista c’è anche il Leeds di Bielsa, che cerca rinforzi per affrontare al meglio la Premier League.

