Calciomercato Milan, infortunio Mustafi: cambio di programma

Skhodran Mustafi è stato tra i difensori accostati al Milan nelle ultime settimane. Il difensore ora è costretto a star fuori per via di un infortunio

Skhodran Mustafi non prenderà parte alla finale di FA Cup di sabato prossimo che vedrà l’Arsenal impegnato contro il Chelsea. Il difensore ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha costretto ad operarsi e che dovrebbe tenerlo fuori dai campi fino a fine ottobre o inizio novembre:

“Salterò la finale per la seconda volta – scrive su Twitter l’ex Sampdoria – La buona notizia è che l’intervento è andato bene e che non sono il tipo che si arrende facilmente. Dopo la delusione, ho accettato la situazione e ora sono concentrato sul recupero per tornare in campo”.

La notizia influenzerà chiaramente anche il suo futuro. Il giocatore nelle settimane scorse è stato accostato anche al Milan, difficile oggi pensare ad un cambio di magliare durante l’estate.

