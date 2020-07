Calciomercato Lazio, nuova maglia | Indizio su Milinkovic-Savic

La Lazio ha presentato le nuove maglie in vista della prossima stagione attraverso i propri canali social. Indizio su Milinkovic-Savic

La S.S. Lazio e la Macron hanno presentato quest’oggi le nuove maglie Home e Third del club biancoceleste in vista della prossima stagione. A darne l’annuncio la stessa società capitolina attraverso i propri canali social che specificano in un comunicato le caratteristiche delle nuove divise: “La nuova “Home” è nel classico celeste con una grafica in stampa sublimatica con fine rigato che si incrocia nella parte superiore della maglia davanti.La nuova maglia “Third” riprende il design della Home ma su fondo blu navy”.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Al netto della nuova estetica della maglia della Lazio dalla foto di presentazione che campeggia anche sito biancoceleste emerge però un’assenza importante. Tra i modelli impiegati dai capitolini manca Milinkovic-Savic, sempre associato a voci di mercato tra Italia ed estero. Il possente serbo non è infatti tra i 7 calciatori che si sono prestati allo scatto. Sono invece presenti i vari Immobile, Radu, Lulic, Acerbi, Luis Alberto, Cataldi e Strakosha.

