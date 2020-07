Calciomercato Lazio, sogno David Silva: le cifre dell’affare | Inzaghi spera

Il fantasista spagnolo ha appena lasciato il Manchester City. Lotito e Tare ci provano, su di lui anche alcuni club di MLS. Offerte sono arrivate anche da Dubai

David Silva, fantasista spagnolo che da poco ha chiuso dopo 10 anni la sua storia d’amore con il Manchester City, potrebbe presto sbarcare in Italia. La squadra sulle sue tracce è la Lazio. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il club ci sta provando anche se la trattativa non è semplice. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

A spingere per il suo acquisto è Inzaghi. Il suo arrivo sarebbe importante sia dal punto di vista qualitativo ma anche in termini d’esperienza in vista del ritorno in Champions League. Per il momento i contatti con l’entourage di Silva sono stati informali, non è stata avanzata un’offerta definitiva. Al City l’ingaggio si aggirava attorno agli 8 milioni di euro, cifra che la Lazio non può garantirgli. Tare potrebbe garantirgli uno stipendio tra i 3,5 e i 4 milioni, con una durata più lunga di almeno 3-4 anni. Silva ha ricevuto delle proposte sia dalla Mls sia da Dubai, ma la possibilità di giocare la Champions League e misurarsi in un nuovo campionato potrebbero fare la differenza.

