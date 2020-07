Il centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto nel 2021: fissato il prezzo per l’addio

Il Bayern Monaco fissa il prezzo per la cessione di Thiago Alcantara. Secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, il club bavarese lascerà partire il centrocampista spagnolo di fronte ad un’offerta di 30 milioni di euro. Il 29enne ex Barcellona è in scadenza di contratto nel 2021 e accostato anche alla Juventus. Su di lui c’è però forte anche l’interesse del Liverpool. Si profilano mesi decisivi per il futuro di Thiago Alcantara. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

VIDEO CM.IT | Calciomercato, la ‘bomba’ di Santini: “Sarri vuole Barella alla Juve”

Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Khedira può raggiungere Benatia