La Juventus accelera per Milik, anche se non sarà facile trovare l’accordo con il Napoli. C’è un’intesa di massima con il polacco, con La ‘Vecchia Signora’ che adesso deve cercare di trovare la chiave giusta per accontentare le richieste di De Laurentiis. A far posto all’ex Ajax dovrebbe essere Gonzalo Higuain, da tempo sulla lista dei partenti del CFO Paratici. Il dirigente piacentino e alla ricerca di una sistemazione per il ‘Pipita’ e negli ultimi mesi soltanto il River Plate ha mosso dei passi concreti per il ritorno a Buenos Aires del centravanti.

Juventus, addio Higuain: ipotesi rescissione

I ‘Millonarios’ non dispongono però della necessaria liquidità per il colpo Higuain, che tra parte netta e bonus guadagna oltre 7 milioni d’ingaggio fino al 2021 con la Juve. Una soluzione sarebbe un eventuale affare alla ‘Tevez-Bentancur’, con i bianconeri che in cambio dell’ex Napoli e Milan opzionerebbero alcuni talenti del River. Se Paratici non riuscisse a piazzare Higuian – scrive ‘Tuttosport’ – come scenario ultimo potrebbe farsi largo l’ipotesi rescissione per il bomber nato a Brest, alla stregua di Khedira al quale si è interessato l’Al-Duhail in Qatar. In questo modo la Juve risparmierebbe 10 milioni lordi dallo stipendio dell’argentino. Higuain, in scadenza tra un anno, pesa quasi a 18 milioni di euro sul bilancio della Juventus.

