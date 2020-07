Ferran Torres, stella del Valencia, sarebbe pronto a vestire la maglia del Manchester City nella prossima stagione: le ultime sul calciomercato del giocatore seguito anche dalla Juventus di Fabio Paratici

Secondo quanto riportato da ‘GolsMediaSport’, il Manchester City ed il Valencia sarebbero in dialoghi molto avanzati e decisamente vicini alla chiusura dell’affare che dovrebbe portare Ferran Torres, stella del club spagnolo, alla corte di Pep Guardiola, manager dei Citizens. 4 reti e 5 assist per il classe 2000 che in questa stagione si è messo in luce agli occhi del calcio europeo, tanto da attirare le attenzioni anche della Juventus di Maurizio Sarri.

La base dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro, con dei bonus fra 10 ed i 12 milioni. Torres è in scadenza nel 2021 e potrebbe essere il vero primo colpo di calciomercato del Manchester City nella prima estate post Coronavirus.

