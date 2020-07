Calciomercato Inter, campo e Hakimi | Ora Borja Valero può rinnovare

Borja Valero ha conquistato Conte e viaggia verso la firma del rinnovo di contratto con l’Inter fino al giugno 2021

Da sicuro partente, a zero, a giocatore più che prezioso e ancora nell’Inter anche la prossima stagione. Parliamo ovviamente di Borja Valero, che Conte ha addirittura fatto ‘santo’ in diretta tv dopo il successo sul Genoa confermando quanto sia stato importante l’apporto – specie nei momenti difficili – dell’esperto centrocampista spagnolo. Ieri sera, al termine della gara col Napoli, il classe ’85 di Madrid ha glissato sull’argomento ma ormai le indiscrezioni vanno tutte in un’unica direzione che è quella del rinnovo fino al giugno 2021.

Borja Valero verso insomma la permanenza in nerazzurro per la quarta stagione consecutiva. ‘Malignamente’ si può pensare che sulla sua conferma, sicuramente meritata se si guarda al campo e alla professionalità dimostrata sempre e comunque, abbia parzialmente inciso l’arrivo di Hakimi, col quale ha in comune gli stessi agenti.

