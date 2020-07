Calciomercato Barcellona, sorpresa Suarez: offerta dalla MLS

Il futuro di Luis Suarez potrebbe essere in MLS. Offerta in arrivo per il bomber uruguaiano del Barcellona

A dispetto dell’età che avanza Luis Suarez continua ad essere un tassello importante per il Barcellona che intanto tiene sempre sotto osservazione anche Lautaro Martinez. Come sottolineato in un’intervista a ‘RAC1’ l’uruguaiano ha un contratto con i catalani sino al 2021 che si rinnoverà automaticamente, di un altro anno, qualora nella prossima stagione il calciatore dovesse giocare almeno il 60% delle partite. Segnale questo evidente della volontà di Suarez di restare ancora al Barça anche se potrebbero arrivare proposte dall’estero. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Stando a quanto sottolineato dal ‘Mundo Deportivo’ il futuro del centravanti del Barcellona potrebbe anche essere in MLS dove gli estimatori non mancano. LInter Miami di David Beckham si è già mossa con un’offerta per provare ad acquistarlo. Nei mesi scorsi inoltre si era parlato anche dei Seattle Sounders.

