Cagliari-Juventus, i convocati di Sarri: c’è CR7, diverse assenze!

Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Cagliari-Juventus. C’è Cristiano Ronaldo, assenti de Ligt, Chiellini e Ramsey

La Juventus è in partenza per Cagliari, dove stasera affronterà i rossoblu di Zenga. Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati: per l’occasione, oltre allo squalificato Rabiot, assenti anche Chiellini, Dybala, Danilo, Douglas Costa, Ramsey e de Ligt.

C’è invece Cristiano Ronaldo, pronto a giocare dal primo minuto per dar cacciare al titolo di capocannoniere. Sarri è intenzionato a puntare sul portoghese, che non dovrebbe comunque giocare per tutta la partita.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Alex Sandro, Bonucci, Rugani, Demiral, Coccolo, Wesley, Frabotta

Centrocampisti: Pjanic, Matuidi, Bentancur, Muratore, Peeters

Attaccanti: Ronaldo, Cuadrado, Higuain, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia

