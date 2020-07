Serie A, cambio di format: idea playoff nella prossima stagione

Serie A, rebus sul via della nuova stagione: idea playoff per snellire il calendario, in bilico il via a settembre del campionato 2020/2021

La stagione 2020/2021 della Serie A ha ancora numerose incognite. La data individuata per il via il 12 settembre non è stata ancora confermata, emergono le resistenze di qualche club a cominciare dal Napoli. Del resto, i club impegnati nelle coppe ad agosto rischierebbero di non fare praticamente vacanze. Il ‘Corriere della Sera’ fa il punto della situazione. Le date fondamentali sono giovedì con Consiglio e Assemblea di Lega e martedì 4 agosto con la riunione in FIGC. Il presidente Figc Gravina intenzionato a proporre nuovamente una rivisitazione del format con l’inserimento dei playoff. Con un via posticipato ai primi di ottobre non ci sarebbero infatti le date per completare la stagione, a meno di non rinunciare alla pausa natalizia. La Serie A potrebbe essere divisa in due gironi da 10, con le prime sei ai playoff a 12 e le ultime ai playout, oppure in 4 gironi da 5 squadre.

