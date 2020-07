Serie A, 37° giornata | Programmazione e palinsesto DAZN

Penultimo turno in Serie A. Squadre in campo per la 37° giornata con le solite tre partite trasmesse su DAZN: il programma completo

Campionato di Serie A che si avvia alla conclusione, penultima giornata che si svolgerà tra questa sera e domani. Al solito, delle dieci gare in calendario, tre saranno trasmesse dall’emittente streaming DAZN. Si comincia con Parma-Atalanta, questa sera alle 19.30, gara che apre il turno di campionato. Gialloblu’ a caccia di un prestigioso ottavo posto in classifica, nerazzurri che inseguono la seconda posizione. Domani, sempre alle 19.30, Verona-Spal. Gli scaligeri provano a concludere alla grande un ottimo campionato, i ferraresi retrocessi da tempo vogliono lasciare la categoria con dignità. Alle 21.45, infine, Cagliari-Juventus, con i bianconeri freschi campioni d’Italia che affrontano la trasferta in Sardegna.

Le tre partite di Serie A sono visibili tramite l’app di DAZN su smart Tv, smartphone, pc e tablet compatibili oppure su ‘DAZN1’, canale 209 del pacchetto Sky per chi ha effettuato l’attivazione.

CLICCA QUI PER ATTIVARE L’ABBONAMENTO DAZN.