Calciomercato, addio Milan e Torino in pole | Contatti recenti

Addio Milan e Torino in pole per Giampaolo, contatti recenti; le ultime di calciomercato

Raggiunta la salvezza non senza difficoltà, il Torino vuole presto archiviare la deludente stagione per programmare quella prossima. Il tecnico Longo rischia di lasciare a fine campionato per fare spazio a Marco Giampaolo, reduce dall’esonero al Milan e cercato da Cairo sin da maggio: clicca qui per ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Giampaolo di nuovo in Serie A: spunta l'ipotesi

Calciomercato, Giampaolo vicino al Torino: le ultime

Sul possibile approdo di Giampaolo al Toro, riporta ‘Tuttosport’, sono emerse nuove indiscrezioni su contatti e incontri recenti tra il tecnico, Vagnati e Cairo. Già da maggio il suo profilo è in pole, forte di un biennale già offerto. Giampaolo, però, è ancora sotto contratto col Milan e deve prima liberarsi, operazione che non dovrebbe richiedere troppi problemi, data la volontà dei rossoneri di proseguire con Pioli e risparmiare sull’ingaggio del tecnico esonerato.

