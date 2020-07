Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo e Pellegrini: le cifre

Calciomercato Roma, i giallorossi al lavoro per trattenere Zaniolo e Pellegrini: ecco l’offerta per il rinnovo dei rispettivi contratti

Finale di stagione tutto da vivere per la Roma, che deve mantenere quattro punti di vantaggio sul Milan per arrivare al quinto posto ed evitare i preliminari di Europa League a settembre. In ballo anche la stessa Europa League, partendo dagli ottavi con il Siviglia. Ma si guarda anche al futuro, con il club intenzionato a trattenere i big. Da chiarire la situazione societaria, prima di procedere al discorso rinnovi. La ‘Gazzetta dello Sport’ oggi riferisce che a Zaniolo e Pellegrini sarà presentato un nuovo contratto da 3 milioni netti più bonus, al top dei nuovi parametri giallorossi. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, però, la Roma non ha fretta per Zaniolo, che ha un contratto fino al 2024. La volontà di proseguire con il classe 1999, in ogni caso, è chiara.

