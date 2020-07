Calciomercato Roma, sirene inglesi per Diawara | Le cifre

Un big inglese è sulle tracce di Amadou Diawara. Tutti i dettagli

Sirene inglesi per Amadou Diawara. Secondo quanto riportato da ‘asromalive.it‘, una big starebbe seguendo anche il profilo del guineano per rinforzare il centrocampo. Arrivato dal Napoli per 21 milioni di euro, il 23enne è valutato dalla Roma almeno 30 milioni. CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO COMPLETO SU ASROMALIVE.

