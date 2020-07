Edinson Cavani, svincolatosi dal Psg, continua ad interessare a molte big: se in Italia, ci sono Roma, Inter e Juventus, si fa sotto una grande europea

Edinson Cavani continua a far gola. Scaduto il suo contratto con il Paris Saint-Germain, il ‘Matador’ è l’occasione del calciomercato estivo e tante squadre ci stanno provando. Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma potrebbe far partire l’assalto se dovesse concretizzarsi il cambio di proprietà, mentre per Inter e Juventus l’ex Napoli rappresenta una idea da valutare. Svanita per questioni economiche la pista Benfica, emerge un’altra pretendente europea.

Come si legge su ‘le10sport.com’, il Bayern Monaco avrebbe avuto un approccio con il fratello-manager del bomber uruguaiano. Un contatto esplorativo per capire qual’era la situazione per Cavani che è acquistabile a parametro zero ma chiede un ingaggio importante. Il club bavarese è alla ricerca di un altro attaccante da affiancare a Lewandowski e il nome del Matador è inserito nella lista dei possibili obiettivi. Al momento solo un approccio ma l’uruguaiano è uno delle grandi occasioni per le big del Vecchio Continente.