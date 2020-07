Khedira destinato a lasciare la Juventus questa estate. Il club tratta la risoluzione del contratto, interesse dal Qatar per il tedesco

Potrebbero davvero dividersi le strade della Juventus e di Sami Khedira questa estate. L’esperto centrocampista tedesco può sbarcare in Qatar come rivelato in esclusiva da Calciomercato.it, con l’Al Duhail che ha mostrato interesse per l’ex Real Madrid. Khedira sta trattando la risoluzione contrattuale con la dirigenza della Juventus: discorsi già avviati per l’addio del giocatore, la cui avventura a Torino sembra arrivata al capolinea come conferma anche il ‘Corriere di Torino’.

Khedira è in scadenza tra un anno e la società campione d’Italia risparmierebbe a bilancio 6 milioni di euro sull’ingaggio del classe ’87. Il nazionale tedesco è al momento ai box per infortunio e la sua stagione si chiuderà in anticipo, con Sarri che non riuscirà a recuperarlo in tempo per la fase finale di Champions League. Khedira, dal 2016 a Torino, domenica non era presente insieme ai compagni per festeggiare la vittoria dello scudetto perché rimasto in Germania.

