L’Inter tratta con il Manchester United la permanenza in nerazzurro di Sanchez. Le mosse del club nerazzurro per l’attaccante cileno

Continua il braccio di ferro tra Inter e Manchester United per Alexis Sanchez. Il club nerazzurro sta lavorando per un trovare un accordo con gli inglesi e negli ultimi giorni è cresciuto l’ottimismo, anche se va trovata ancora l’intesa tra le parti. Marotta ha aperto a rilevare a titolo definitivo l’attaccante, con l’Inter che in un primo momento avrebbe voluto rinnovare il prestito. I nerazzurri però – scrive ‘La Gazzetta dello Sport’ – vorrebbero acquisire il cartellino del giocatore senza pagarlo, facendo leva sul risparmio che lo United risparmierebbe sull’ingaggio del giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intrigo Sanchez | Smalling da Conte: via un big

Il club inglese però non vorrebbe incorrere in una minusvalenze, visto che Sanchez è iscritto a bilancio a 15 milioni di euro. Difficilmente il Manchester United potrebbe scendere sotto tale cifra e si continua quindi a trattare con l’Inter. Ci sarebbe invece un accordo di massima con Sanchez per allungare il contratto fino al 2023 e spalmare su tre anni l’ingaggio da 15 milioni netti a stagione che il classe ’88 percepisce dallo United. Il club di Suning usufruirebbe in questo caso del Decreto crescita per ridurre l’impatto sul bilancio dello stipendio del giocatore, che Antonio Conte vorrebbe assolutamente tenere in rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato, addio UFFICIALE | Via libera per Inter e Roma!