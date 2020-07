Calciomercato Inter, dalla Germania | Ginter strizza l’occhio ai nerazzurri

In Germania viene accostato il nome di Matthias Ginter all’Inter. In scadenza nel giugno 2021, il tedesco viene valutato comunque una cifra importante dal Borussia Moenchengladbach

In Germania parlano di un interesse dell’Inter per Matthias Ginter, difensore del Borussia Moenchengladbach abile anche nella difesa a tre. Interpellato dalla ‘Bild’, il 26enne ha ammesso “l’apprezzamento” per l’interesse dei nerazzurri nei suoi confronti. Pur essendo in scadenza di contratto nel giugno 2021, quindi fra poco meno di un anno, secondo il quotidiano tedesco il Borussia vuole sui 40 milioni di euro per il cartellino di Ginter.

