Scudetto Juve: l’esito del sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it

Nono scudetto consecutivo in bacheca per la Juventus, il primo nella carriera di Maurizio Sarri. Un traguardo storico quello della squadra bianconera raggiunto grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e alle magie di Dybala, alla regia dell’allenatore e non solo. Nel sondaggio lanciato sulla pagina Twitter di Calciomercato.it, il 38,1% dei votanti ha indicato CR7 come l’uomo scudetto, mentre secondo il 34,4% i meriti maggiori sono di Dybala. Per il 14,8% decisiva è stata ancora una volta la gestione della dirigenza, e infine solo il 12,7% attribuisce i meriti a Sarri.

