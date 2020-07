Roma, UFFICIALE: Pellegrini operato | I tempi di recupero

Pellegrini è stato operato: la nota ufficiale della Roma e i possibili tempi di recupero

Lorenzo Pellegrini è stato operato questa mattina al setto nasale dopo l'infortunio subito in uno scontro di gioco con Milenkovic. La Roma ha comunicato attraverso una nota che il centrocampista giallorosso "è stato sottoposto a intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali. L'operazione, eseguita dal Professor Pesucci, è perfettamente riuscita e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni".

Pellegrini dovrebbe restare a riposo per circa 15 giorni e ritornerà in campo solo con l’ausilio della maschera protettiva. Fonseca spera di riaverlo a disposizione il prossimo 6 agosto per il match degli ottavi di Europa League contro il Siviglia, anche se la sua presenza resta in dubbio. Si attendono ulteriori sviluppi.

