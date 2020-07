Juventus, Bonucci infiamma i social | Post e critiche

Bonucci infiamma i social dopo lo Scudetto della Juventus; post e critiche su Instagram

Leonardo Bonucci esulta per la vittoria del nono Scudetto consecutivo della Juventus. Stanotte, dopo la matematica certezza del trionfo bianconero, il centrale difensivo ha postato un suo pensiero su Instagram. Chiara la ‘frecciatina’ agli avversari rimasti a bocca asciutta: “Da Capitano di una grande squadra. In un anno surreale. Con una pandemia. Contro tutto e tutti. Per i nostri tifosi. Per chi voleva i playoff. Per chi credeva di poterlo vincere al nostro posto. Per chi ci ha criticato. Per chi non ci credeva più. Il mio più bello”. Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Bonucci: “Qualcuno voleva campionato a parte… Nuova filosofia con Sarri”

Juventus, critiche a Bonucci dopo il post

Dopo l’esultanza social di Bonucci, non potevano mancare alcune critiche nei suoi confronti. Diversi tifosi juventini gli hanno imputato ancora la parentesi milanista, qualcuno gli ha chiesto di abbandonare la fascia da Capitano. Non sono mancate, inoltre, le reazioni dei tifosi di Inter e Lazio, dirette concorrenti per buona parte del campionato. Divisivo come sempre, dunque, il forte difensore classe 1987.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, festa Scudetto | Segnali da Cristiano Ronaldo nella notte!

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: il punto sull’argentino

Juventus, festeggiamenti con caso: Sarri subito negli spogliatoi