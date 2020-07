Classifica senza VAR: Juventus, è scudetto! Roma a 3 punti dalla Champions

Nella graduatoria senza supporto tv l’Inter ha 3 punti su Atalanta e Lazio. Il Lecce sarebbe salvo

Nuovo appuntamento con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 36esima giornata di campionato, ci sono stati diversi episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo tra Milan e Atalanta, a Doveri era sfuggito il fallo da rigore di Biglia su Malinovsky poi sbagliato. Un tocco di mano di Lazovic porta al primo rigore decretato da Volpi per la Lazio contro il Verona. Ma la partita clou per il Var è Napoli-Sassuolo: l’arbitro Aureliano annulla ben tre gol ai neroverdi, prima a Djuricic, poi a Caputo e infine a Berardi sempre per fuorigioco.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, Gravina lancia l’allarme: “Preoccupato per la prossima stagione”

Serie A, 36esimo turno: risultati e classifica senza Var

Milan-Atalanta 1-1

Brescia-Parma 1-2

Genoa-Inter 0-3

Napoli-Sassuolo 2-3

Bologna-Genoa 3-2

Cagliari-Udinese 0-1

Roma-Fiorentina 2-1

Spal-Torino 1-1

Verona-Lazio 1-4

Juventus-Sampdoria 2-0

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 83, Inter 76, Atalanta 75, Lazio 75, Roma 64, Milan 60, Napoli 59, Sassuolo 48, Verona 46, Bologna 46, Parma 46, Fiorentina 43, Cagliari 42, Udinese 42, Sampdoria 41, Torino 39, Genoa 36, Lecce 32, Brescia 24, Spal 20.

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 81, Inter 74, Atalanta 71, Lazio 71, Roma 68, Milan 66, Napoli 57, Sassuolo 51, Udinese 51, Bologna 50, Parma 47, Verona 45, Torino 43, Cagliari 39, Fiorentina 38, Lecce 37, Genoa 35, Sampdoria 34, Brescia 24, Spal 18.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, errore Chiffi in Roma-Fiorentina: Marelli replica a Cesari