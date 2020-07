Calciomercato Udinese, esclusivo: l'Huddersfield chiede 7 milioni per Sobhi

Ramadan Sobhi, attaccante egiziano dell’Huddersfield in prestito all’El Alhy, è in uscita dal club che milita in Championship. Dall’Italia, però, nessuna offerta concreta

Accostato all’Udinese nei mesi scorsi, la prossima destinazione di Ramadan Sobhi verrà decisa nelle prossime settimane. Sotto contratto con l’Huddersfield, club che milita in Championship, fino al 30 giugno 2021, è attualmente in prestito all’El Alhy. Il club egiziano, secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, vorrebbe trattenere il 23enne esterno d’attacco, compagno di Nazionale di Salah, ma la società inglese ha intenzione di cederlo a titolo definitivo. La richiesta è pari a 7 milioni di euro e, allo stato attuale, non sono stati mossi passi concreti dai friulani e da altre squadre italiane accostate al calciatore. Quel che appare certa è la volontà dell’Huddersfield di non prolungare il prestito e si resta in attesa di una proposta da parte dell’El Alhy per l’acquisto del calciatore, autore di cinque gol in nove partite disputate. La sensazione è che il club proprietario del suo cartellino, acquistato nel 2018 dallo Stoke City, potrebbe anche accettare una proposta a cifre inferiori, ma solo per cederlo definitivamente. Sono giorni decisivi per il futuro di Sobhi.

