Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli avrebbe chiesto informazioni all’Udinese per l’attaccante e capitano Kevin Lasagna

Mancano due giornate alla fine della Serie A, stagione 2019/2020, e le squadre iniziano a muoversi concretamente per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Oggi si è parlato di un forte interessamento del Napoli per Kevin Lasagna, 27enne bomber valutato dall’Udinese intorno ai 35 milioni di euro. “Dopo il lockdown, si è presentato fisicamente al top – le parole del suo agente, Massimo Briaschi, a ‘Calcio Napoli 24’ – L’Udinese è migliorata a livello di gioco e lui ne ha beneficiato tanto. Kevin è un giocatore unico per caratteristiche in Italia. E’ logico che le società guardino e valutino. In questo momento è all’Udinese e chi lo vuole deve chiedere a loro. Trentacinque milioni? Vedo valutazioni di 50-60 milioni di euro, è logico che la società faccia la propria valutazione logica ed equa“.

