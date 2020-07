Calciomercato, addio UFFICIALE | Via libera per Inter e Roma!

Il Tottenham ha ufficializzato gli addii di Vorm e soprattutto Jan Vertonghen, obiettivo di Inter e Roma che si libera a parametro zero

Si sblocca un’importante opportunità di calciomercato per Inter e Roma. Come comunicato ufficialmente dal Tottenham, infatti, Michel Vorm e soprattutto Jan Vertonghen non rinnoveranno e lasceranno gli ‘Spurs’ al termine della scadenza dell’attuale contratto. Il difensore belga, già seguito nelle scorse sessioni di mercato da nerazzurri e giallorossi, si libera così a parametro zero e potrà ora firmare con un altro club. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Inoltre, come anticipato negli scorsi mesi da Calciomercato.it, non ha trovato conferme la pista che portava al Betis, altra squadra accostata all’esperto 33enne. Potrebbe dunque profilarsi una corsa a due tra Inter e Roma. Staremo a vedere.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Zaniolo punta al rinnovo ma la Roma prende tempo | Le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, ESCLUSIVO | Moses può restare in Serie A

The Club can confirm the departures of @JanVertonghen and @Vorm_Official following the conclusion of their contracts.

From everyone at Spurs, thank you Jan and Michel. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 27, 2020