Arrivato la scorsa estate con bel altre ambizioni, Valentito Lazaro ha ben presto lasciato l’Inter per andare in prestito al Newcastle. Discussioni sul futuro

La scorsa estate l’Inter acquistò per poco più di 20 milioni di euro l’esterno Valentino Lazaro, rivelatosi però un flop. L’austriaco è stato infatti una delle più grosse delusioni dell’annata nerazzurra tanto da essere ceduto in prestito a gennaio al Newcastle in cerca di riscatto. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Lazaro al rientro dal prestito difficilmente però resterà alla corte di Conte, ed anzi si cercherà presto una soluzione, magari ancora ai ‘Magpies’ e nuovamente a titolo temporaneo. Secondo quanto riportato da ‘Chroniclelive’, la formula dovrebbe essere ridiscussa nelle prossime settimane. Potrebbe essere rinnovato il prestito.

