Colpo di prestigio per il Brighton che ha ufficializzato l’arrivo dell’ex Liverpool Adam Lallana. Il comunicato ufficiale

Grande colpo a centrocampo per il Brighton che ha reso noto nella giornata di oggi l’acquisto di Adam Lallana, svincolatosi al termine della sua fruttuosa esperienza al Liverpool con cui ha anche vinto una Champions League. La società bianco-blu ha ufficializzato il tutto con un comunicato apparso sul proprio sito: “Brighton & Hove Albion ha completato la firma di Adam Lallana dai campioni di Premier League del Liverpool. Lallana, che indosserà la squadra numero 14, ha firmato un contratto triennale con l’Albion e ritorna sulla costa meridionale dopo aver lasciato Southampton per trasferirsi ad Anfield nel 2014″.Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

L’allenatore Graham Potter ha dichiarato: “Non c’è dubbio sulla qualità di Adam, e se guardi il suo CV calcistico la sua abilità è chiara per tutti. Ha giocato ai massimi livelli, sia per i club che per la nazionale, e ha ottenuto grandi risultati. Ha una vasta esperienza insieme ad una grande qualità tecnica”.

